Casal e filho são arremessados de veículo em capotamento; mulher morreu

Acidente aconteceu na Rodovia Maurício Goulart. Leila Helena de Assis, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Pai e filho foram hospitalizados.

Uma mulher de 35 anos morreu após o veículo em que ela estava com o marido e o filho, de 4 anos, capotar na Rodovia Maurício Goulart, em Bady Bassitt, na noite de domingo (2).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da picape em uma curva, capotou e foi parar dentro de um sítio à margem da rodovia. Ainda conforme a polícia, motorista e passageiros foram arremessados para fora do veículo.

O homem, de 31 anos, foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto e permanece em estado grave. A criança e a mãe foram socorridas e encaminhadas à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bady Bassitt.

Leila Helena de Assis, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A criança foi levada ao Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto e o estado de saúde dela é considerado estável.

O pai e motorista do veículo teve uma fratura no ombro direito e lesões internas. Ele passou por exames e vai ser encaminhado para a UTI do Hospital de Base.