Casal e filha de Olímpia estão desaparecidos há três dias

Parentes procuraram a polícia para denunciar o desaparecimento da família que iria comemorar o aniversário de um de seus integrantes

Um mistério está mobilizando a polícia do município de Olímpia, município que fica a 139 quilômetros de Votuporanga. Uma família está desaparecida desde quinta-feira (28), quando deixou a cidade em direção a São José do Rio Preto, a 50 km de distância. Parentes procuraram as autoridades, que estão investigando o caso.

A família, composta por Anderson Givago Marinho, de 35 anos, a esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32, e a filha do casal, de 15, deixou Olímpia para almoçar e festejar o aniversário de Mirele em Rio Preto. O trajeto demora cerca de 40 minutos.

Anderson e Mirele deixaram de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares por volta das 14 horas. Ninguém sabe se eles chegaram ao destino.

De acordo com parentes, durante a noite, os celulares do casal e da filha foram desligados.

“A única informação que temos, até agora, é que o carro deles passou por um radar que fica próximo à cidade de Mirassol”, relatou a irmã de Anderson, Geise Adriele Marinho Ribeiro.

Mirassol é um município paulista, que se localiza a 15 km de Rio Preto, e, a princípio, não faria parte do caminho que a família percorreria.

“Nunca saíam sem avisar”, diz parente

“Eles nunca saíam sem avisar algum familiar ou amigo próximo. Além disso, eles deixaram a casa em que moram como se fossem voltar logo, com os passarinhos no quintal e os cachorros com a comida só do dia”, destacou Geise.

Sem conseguir obter contato com o casal e a adolescente por mais de 24 horas, os parentes se dirigiram à polícia, na noite de sexta-feira (29), e registraram o desaparecimento.