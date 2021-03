Casal é encontrado morto dentro de casa em Pereira Barreto

Corpo da mulher tinha um corte no pescoço. Segundo a Polícia Civil, suspeita é de que mulher foi assassinada pelo companheiro, que se matou. Filho do casal, de 13 anos, estava na casa, mas dormia e não teria presenciado o crime.

Um casal foi encontrado morto dentro de uma casa do bairro Cohab, em Pereira Barreto/SP, nesta quarta-feira (24). A mulher foi encontrada com um corte no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que a mulher foi assassinada pelo companheiro, que se matou após o crime.

Uma equipe da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o casal morto na residência que fica na Rua Cândido Pereira Dias. As vítimas foram identificadas como Luciana Aparecida da Silva, de 44 anos, e José Aparecido Ferreira da Silva, 46 anos.

Ainda de acordo com a polícia, o casal estava morando na cidade havia cerca de 30 dias. O filho deles, de 13 anos, dormia e não presenciou o crime. Ele está sob custódia do Conselho Tutelar de Pereira Barreto.

*Com informações do g1