Casal é detido por tráfico de drogas em Votuporanga 

Maconha, apetrechos utilizados no tráfico de drogas, dinheiro e uma motocicleta foram apreendidas; casal foi ouvido e liberado.

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um casal por envolvimento com tráfico de drogas, na última sexta-feira (5.jan), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares avistaram uma motocicleta ocupada por um casal. Em seguida, ao notar a presença da viatura, o condutor da moto, já conhecido nos meios policiais por sua ligação com o tráfico de drogas, tentou empreender fuga.

A Polícia Militar iniciou o acompanhamento do casal, que se desenrolou por diversas vias, durante o qual o condutor cometeu várias infrações de trânsito, colocou em risco a segurança de outros usuários da via. A perseguição chegou ao fim quando o casal foi abordado na Avenida Vale do Sol.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o condutor uma porção de maconha e a quantia de R$ 2.895,00 em dinheiro. Já com a passageira, os policiais encontraram R$ 350,00 e dois celulares.

Em seguida, com a devida autorização do abordado, os policiais realizaram uma busca na residência do casal, onde localizaram mais uma porção de maconha, R$ 51,00 em dinheiro e materiais relacionados ao embalo de drogas.

O casal foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência por tráfico de drogas, apreendeu a droga, o dinheiro, os celulares e os objetos utilizados para embalar drogas. A moto foi recolhida administrativamente e encaminhada ao pátio, enquanto as infrações de trânsito foram devidamente registradas.

O casal prestou depoimento e foi liberado.