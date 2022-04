Casal de idosos morre esfaqueado pelo filho em Guapiaçu   

Agressor de 47 anos tentou fugir e ameaçou policial com faca, mas oficial revidou com um tiro e homem morreu. Caso será investigado.

Um casal de idosos morreu depois de ser esfaqueado pelo próprio filho, de 47 anos, em Guapiaçu/SP, na madrugada desta terça-feira (26.abr). Após o crime, o agressor tentou fugir e ferir um policial militar, mas foi baleado e também morreu.

Segundo as informações da polícia, o homem discutiu com a mãe, de 82 anos, e a esfaqueou. O pai, de 84, tentou intervir e também foi golpeado no peito.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu. Em seguida, o criminoso invadiu uma casa e tentou fugir pelo telhado.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e localizou o homem, que também tentou esfaquear um PM. O oficial revidou com um tiro e agressor morreu.

Os nomes das vítimas não foram informados. O caso será investigado.

*Informações/g1