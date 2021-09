Casal de empresários votuporanguenses inaugura empreendimento no ramo de hotelaria e turismo

Luiz Bressan, do Grupo Vocical, inicia oficialmente uma nova fase nos negócios nesta sexta-feira.

Depois de três anos de obra minuciosamente elaborada, o mais novo projeto do casal de empresários Luiz Bressan e Áurea Scaramuzza chega carregado de inovação, tecnologia, conforto e significado. O LA Hotel Votuporanga restaura um antigo hotel que marcou história nas décadas de 70 e 80 e dá uma nova identidade e conceito para o setor hoteleiro da região.

A nova fachada conta com painel de azulejos assinado pelo Coletivo MUDA e técnica de arquitetura moderna chamada Retrofit que revitaliza as instalações e dá uma nova roupagem à obra. O LA Hotel Votuporanga faz um resgate ao passado e ao mesmo tempo dá um salto rumo ao futuro, com engenharia e design modernos, diferenciais que são encontrados em grandes centros.

São 63 apartamentos personalizados e equipados com diferencial digno da grandiosidade, comprometimento e cuidado que a família Bressan teve ao aceitar esse desafio. As instalações poderão ser visitadas pelos convidados presentes na cerimônia de inauguração, com uma exposição que irá ressaltar os aspectos do hotel.

Uma curiosidade que se pode adiantar sobre o espaço é que ele possui isolamento acústico nos quartos para melhor comodidade do hóspede. No quesito decoração, são mais de 200 quadros de autoria de Áurea Scaramuzza, bem como objetos e fotos do antigo hotel que foram guardados durante a obra e integram de forma criativa o local. O passado e presente construindo uma nova identidade.

O LA Hotel Votuporanga está localizado no centro da cidade, na Rua Tietê 3421. O atendimento ao público inicia na segunda (20). Para mais informações: (17) 3422-6474.