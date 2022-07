Casal de ciclistas é atropelado por carro em estrada rural de Bálsamo; mulher morreu e motorista fugiu 

Segundo o boletim de ocorrência, suspeito havia ingerido bebida alcoólica em restaurante e atropelou as vítimas, em Bálsamo/SP. Ele não foi localizado pela Polícia Civil.

Um casal de ciclistas foi atropelado por um carro em uma estrada rural que liga Mirassol/SP a Bálsamo/SP, no início da noite de domingo (10.jul). A mulher morreu no local do acidente, enquanto o homem ficou ferido e foi levado ao hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas informaram à Polícia Militar que o motorista ingeriu bebida alcoólica em um restaurante. Em seguida, algumas pessoas tentaram impedi-lo de sair do local, mas o homem não obedeceu.

Ele deixou o local em um carro e acabou atropelando o casal de ciclistas, que estava na estrada rural, ainda de acordo com o B.O.

Naitielle de Paula Pantano, de 33 anos, morreu no local do acidente. O marido dela foi socorrido e está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas a assessoria de imprensa da unidade não divulgou o estado de saúde dele.

Após o acidente, o motorista fugiu e não foi localizado. Mas o veículo foi encontrado danificado na casa de um tio, conforme o registro policial.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será apurado.

*Com informações do g1