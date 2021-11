Casal de bolivianos é preso pelo TOR com tijolos de cocaína​

Droga estava nas bagagens dos suspeitos, que estavam em um ônibus de linha interestadual.

Um casal de bolivianos foi preso na noite desta sexta-feira (5) transportando 14 tijolos de pasta base de cocaína em Araçatuba/SP.

O flagrante ocorreu durante abordagem da Polícia Militar Rodoviária à um ônibus interestadual, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300)​.

De acordo com informações da corporação, os policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), abordaram um ônibus de linha interestadual e, após comportamento suspeito do casal de passageiros, ambos de nacionalidade boliviana, suas bagagens foram vistoriadas.

Na bagagem do homem, dentro de duas caixas de metal, foram encontrados oito tijolos de pasta base de cocaína. Já na bagagem da mulher, também dentro de uma caixa de metal, foram encontrados seis tijolos de pasta base de cocaína.

Ambos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Araçatuba. Os dois vão permanecer à disposição da Justiça.

*Informações/018 News