Casa tem varanda destruída após acidente com caminhão em Luiziânia 

Veículo desgovernado atingiu um poste que provocou a queda do telhado da casa. Idosos que moram no local estavam dentro do imóvel no momento do acidente e não se feriram.

Uma casa ficou com a varanda destruída depois de um acidente com um caminhão desgovernado em Luiziânia/SP, na tarde do último sábado (19.mar).

O veículo carregado de amendoim bateu contra um poste de energia elétrica, que acabou caindo e destruiu a varanda do imóvel.

Idosos que moram no local estavam dentro da residência no momento do acidente, e não ficaram feridos, apenas sem energia elétrica.

Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro afirmou que chovia na hora do acidente, o que dificultava a visão, quando, ao virar a esquina, acabou colidindo com a estrutura.

Ele também relatou à polícia que precisou passar pelo local, pois o anel viário destinado para a passagem de caminhões estava em reforma.

*Informações/g1