“Casa própria, emprego e comida na mesa. É o que todos nós queremos”, diz Carlão Pignatari

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo participa, neste sábado (4), de assinatura para entrega da área onde serão construídas 180 moradias, em Votuporanga/SP.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa neste sábado, dia 4 de setembro, da assinatura da escritura da área onde serão construídas 180 moradias destinadas ao desfavelamento das famílias que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, em Votuporanga/SP. A cerimônia será realizada na praça do bairro Estação, a partir das 10h.

“Casa própria, emprego e comida na mesa é o desejo de qualquer brasileiro. É o que todos nós queremos. Por isso estamos trabalhando firmes na Alesp, em toda a região e em Votuporanga para que cada cidadão tenha a oportunidade de conseguir um lar, um trabalho, renda e alimento para sua família. Essas famílias começam a reescrever suas histórias com muito mais dignidade e qualidade de vida. Parabéns a todos”, disse Carlão Pignatari.

O recurso para a compra da área foi intermediado pelo presidente da Alesp junto ao governo do Estado. A aquisição foi autorizada por unanimidade pela Câmara Municipal em abril deste ano. O terreno está localizado na região sul de Votuporanga, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, com localização privilegiada e proximidade com equipamentos públicos e rede de água e esgoto, além de bairros ao redor.

A assinatura será feita pelo prefeito Jorge Seba na presença dos moradores e também de autoridades convidadas, além do gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho. A companhia habitacional paulista, inclusive, será responsável por construir as casas, após a divisão dos lotes e formalização da documentação.