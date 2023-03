Casa pega fogo e fica destruída em Fernandópolis 

O Corpo de Bombeiros teve trabalho para controlar as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio que tomou conta de uma casa no último sábado (18.mar), no bairro Pôr do Sol, em Fernandópolis/SP. A residência ficou totalmente destruída.

De acordo com informações dos bombeiros, o fogo consumiu praticamente todos os cômodos, principalmente o teto, e a casa teve que ser interditada pela Defesa Civil de Fernandópolis.

Os bombeiros precisaram socorrer uma pessoa, de 49 anos, que estava na casa e inalou fumaça. A vítima foi levada para a Santa Casa sem ferimentos. As causas do incêndio serão investigadas.