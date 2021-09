Casa do Bosque “Maximino Hernandes” não funcionará nesta segunda-feira

Além de hoje, nas próximas segundas-feiras (20 e 27 de setembro), a Saev Ambiental realizará um trabalho de limpeza e manutenção em todo espaço.

A Saev Ambiental informa que o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” não funcionará pontualmente nesta segunda-feira (13), assim como nos dias 20 e 27 de setembro, nas próximas segundas-feiras. Nestas datas, a Autarquia realiza um trabalho de limpeza e manutenção em todo espaço.

A Casa do Bosque está localizada na Avenida Vale do Sol nº 5024 – bairro Vale do Sol.