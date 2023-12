Casa das Borrachas inaugura nova loja em Votuporanga

A cerimônia teve a presença de amigos, familiares, público em geral e autoridades, como o prefeito Jorge Seba.

Na manhã da última quinta-feira, 30, a Casa das Borrachas celebrou a inauguração da nova loja instalada no centro de Votuporanga. A cerimônia realizada pela manhã, contou com a presença de amigos, familiares, público em geral e autoridades, como o diretor social do Sincomerciários Renato Luís David, o presidente da Associação Comercial Glauco Ventura, o Gerente regional do Sebrae-SP Marcos José Amancio e o prefeito municipal Jorge Seba, acompanhado da primeira dama Rose Seba, que vieram prestigiar a marca.

No início da cerimônia, os proprietários Jefté Martinez Junior, Lucylian Martinez e Lucy Bonora Martinez fizeram o desenlace da fita inaugural acompanhados das autoridades. Em seguida, todos adentraram a loja onde o evento teve sequência. Após conhecerem um pouco mais da história da marca, Jefté falou em nome da família, agradecendo o carinho de todos.

O presidente da ACV e o prefeito também fizeram questão de parabenizar a marca pela inauguração. O evento encerrou com um delicioso café da manhã.

A história da Casa das Borrachas começou em 14 de abril de 2003, quando a primeira loja foi inaugurada em Fernandópolis – SP. A Casa das Borrachas de Votuporanga, segunda unidade da empresa, é um novo capítulo, e a extensão de um trabalho baseado na dedicação e seriedade.

A Casa das Borrachas tem tudo para facilitar o dia a dia em diversos segmentos profissionais, como também nos lares. Temos Ferragens, Parafusos, Ferramentas Elétricas, Máquinas, Mangueiras, Conexões, Irrigação, EPI’s, Escadas, Lonas, Itens de Jardinagem e muito mais.

A Casa das Borrachas em Votuporanga fica na Rua São Paulo, 4250. Telefone (17) 2101-9233.