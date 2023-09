Casa da Criança recebe apoio da Unifev para desenvolvimento de atividades ligadas ao judô

Sensei Leonardo Rodrigues ministra aulas na entidade pelo projeto “Caminho para o futuro”; faixas para os judocas e medalhas foram patrocinadas pela Unifev.

A Casa da Criança foi fundada em abril de 1971 com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio de ações educativas, no contraturno escolar. Atualmente, é responsável pelo atendimento de 84 assistidos, com idades de 6 a 15 anos, e a Unifev, como uma de suas parceiras, vem apoiando as atividades desenvolvidas ao longo dos anos.

A entidade recebe o apoio da Unifev, que disponibiliza aulas de judô ministradas pelo sensei Leonardo Rodrigo Eduardo Rodrigues por meio do projeto “Caminho para o futuro”. As faixas são patrocinadas pela Instituição para utilização na solenidade de troca e durante as aulas de judô, assim como as medalhas para a premiação do 1º Festival de Judô da Casa da Criança, realizado em dezembro de 2022.

“A Unifev é peça fundamental para que nossas ações tenham continuidade. Sem o apoio para a contratação do sensei Leonardo para as aulas de judô, que é uma das atividades mais tradicionais da Casa da Criança, realmente não seria possível ofertá-las aos nossos assistidos. E a nossa diretoria apoia a participação deles nos campeonatos, que graças aos ensinamentos adquiridos, têm trazido uma excelente classificação, com segundos e terceiros lugares em competições regionais. Isso é transformador porque traz motivação e inspira os jovens. A Unifev contribui efetivamente para transformar a realidade de crianças e adolescentes por meio do judô. A nossa gratidão a essa parceria”, ressalta Maria Carolina Ferrari Sarchis Madrid, presidente da entidade.

A organização oferece diversas aulas e oficinas, como judô, beach tennis, vôlei de areia, futebol, balé clássico, capoeira, danças urbanas, horticultura, artesanato, alfaletrando (recomposição de aprendizagem nas disciplinas de português e matemática), robótica e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

O quadro de funcionários é formado por educadores sociais, professores de oficinas, cozinheira, nutricionista, psicóloga, assistente social, gestor administrativo, além de voluntários e da diretoria da entidade, todos auxiliando para o andamento das atividades da Casa da Criança.