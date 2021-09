Casa da Criança: 50 anos de pura solidariedade 

Iniciativa do casal votuporanguense Walter Eleutério Rodrigues e Eneide, a entidade nessas cinco décadas de existência da oportunidade para crianças e adolescentes darem seus primeiros passos a inclusão social. Saiba como participar e contribuir com a Instituição

Tudo começou em abril de 1971 e de pra cá a instituição transforma as vidas de crianças e adolescentes entre as faixas etárias de 5 a 15 anos, numa perfeita sintonia entre cuidar, formar e ajudar as famílias de baixa renda a criar seus filhos.

A atual vice-presidente da entidade, Eliane Baltazar Godoi explica que o objetivo sempre foi acolher, dar afeto e criar situações de desenvolvimento global dessas crianças e adolescentes. “Potencializamos o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada um, ajudando-os a criarem estratégias para que eles cresçam, se fortaleçam e construam suas escolhas nos estágios posteriores da vida”.

“A família é insubstituível, e nossas ações são para ajudar, apoiar as famílias em suas necessidades, nesta incrível tarefa que é cuidar, educar, crianças e adolescentes. Buscamos garantir os direitos da criança e do adolescente em sua totalidade, para que ele se torne um adulto autônomo, responsável por si e pelo meio em que vive.”

Por outro lado, a assistente social Rose, garante: “O Trabalho está baseado nos eixos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, esses eixos orientadores trabalham a convivência social que são atividades que estimulam o convívio social e familiar, sentimentos de pertença, formação à identidade, construção de processos de sociabilidade, laços locais e relações de cidadania. Também são ofertadas pela OSC atividades esportivas como judô, capoeira, futebol, vôlei de areia, atividades culturais, danças urbanas, ballet aéreo, ballet clássico, circo, palhaçaria e educacionais, como: contação de estórias, incentivo à leitura e a escrita, e muitas brincadeiras”.

A diretoria da entidade é responsável pela gestão e por todas as campanhas promocionais, de captação de recursos, com uma atuação 100% voluntária.

Rose afirma também que, “De tão tradicional, o projeto tem registro, de mulheres que hoje

levam seus netos ou filhos para ficarem na instituição, por conta da confiança no trabalho que é desempenhado e das oportunidades de mudança que proporcionou em suas vidas. Essa é nossa missão a formação de cidadãos comprometidos com a sociedade, visando a socialização e o protagonismo infantojuvenil”.

Atualmente, atende uma média de 60 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos. No local desenvolvem atividades socioeducativas, socioesportivas e apoio sociopedagógico. Ainda conta com oficina de dança e música, além de aulas de informática.

Atividades ministradas às crianças

Arte e cultura, balé clássico, jazz e danças urbanas, capoeira, futebol e vôlei de areia lúdicas e recreativas, palhaçaria, acrobacias, mágica, malabares e balé aéreo, além de robótica educacional.

Plano de Trabalho

Para a concretização do seu plano de trabalho, a Casa da Criança conta com parceiros como a Secretaria Municipal de Assistência Social (apoio técnico); a Prefeitura Municipal (com a celebração de convênios); o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), com financiamento e apoio; o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para acompanhamento, além dos parceiros Clubes de Serviços.

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) também auxilia com a realização de eventos e Banco de Alimentos, com o fornecimento de gêneros alimentícios. A instituição faz parte da rede socioassistencial, com serviços integrados às ações do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS-SUL) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e escolas municipais e estaduais que as crianças e adolescentes frequentam. Também é parceira da Secretaria Municipal de Esporte, para o desenvolvimento de atividades esportivas.

Doações e emendas

Como a instituição é sem fins lucrativos, ela depende muito de recursos repassados pelo governo municipal e estadual, e de doadores espontâneos. Eliane Godoi destacou a importância das doações por meio do projeto da Nota Fiscal, bem como qualquer outro tipo de ajuda. As doações podem ser feitas na própria Casa da Criança, que fica localizada na avenida República do Líbano, nº 1885 ou por meio do PIX 45.163.920/0001-69. “Temos uma gama de investimentos e buscamos parceiros para aumentar a quantidade de crianças atendidas, a oferta da programação, com mais qualidade”, relatou Eliane.

AGRADECIMENTO

A Casa da Criança realiza por meio deste espaço um agradecimento especial ao atual presidente da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari pelas inúmeras emendas parlamentares conquistadas. A diretoria quer externar ainda uma eterna gratidão por sua dedicação a nossa entidade nesses últimos anos.