Casa Anzai Pet recebe Voto de Congratulação na Câmara Municipal 

O comerciante Gustavo Anzai representou a empresa votuporanguense durante a 6ª sessão ordinária, na última segunda-feira.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, por iniciativa do vereador Chandelly Protetor (Podemos), homenageou durante a 6ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira (27.fev), com Voto de Congratulação o comerciante Gustavo Arado Anzai e Casa Anzai Pet pelos relevantes serviços prestados ao município.

O autor da homenagem justificou a entrega da honraria recordando a trajetória da Família Anzai, que segundo ele, chegou em Votuporanga em 1950: “A história iniciou com o seu patriarca, o saudoso Senhor Manoel Anzai, a expansão continua com o legado por ele deixado, e no ano de 2022, seu neto inaugurou em nosso Município, a Casa Anzai Pet, uma loja especializada no comércio de produtos para o melhor amigo do homem, o animal pet. Tendo à frente o Senhor Gustavo Arado Anzai, a loja tornou-se parceira imprescindível ao CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal), onde todo segundo sábado do mês, realizam em parceria, feiras de adoções de animais que vivem no abrigo municipal, campanhas de arrecadação de ração, medicamentos, vermífugos, entre outros insumos, e também fazem um trabalho de conscientização junto à população em relação à proteção dos animais.”

Outra iniciativa embasou o pedido e ganhou destaque, sendo que a Casa Anzai Pet lançará um livro chamado “Anzai Pet Celebridades”, um projeto desenvolvido por Gustavo Anzai, em parceria com seus colaboradores, Família Anzai, fotógrafos Beto Ferraz e Camila Ando, e o produtor Walyz Tomenasci. Toda a arrecadação com as vendas será revertida em ração para o Fundo Social de Solidariedade, que será repassado aos protetores de animais que contribuem no trabalho de proteção animal.

Na tribuna, Gustavo, acompanhado pela esposa Kamilla Boute, agradeceu: “Quero agradecer a oportunidade e pela homenagem, agradecer minha família, meu avô Manoel Anzai por todo o legado que ele deixou aqui. Na causa animal, agradecer a todos pelo apoio a causa animal em nossa cidade e agora, em março, vamos lançar o livro Anzai Pet Celebridades e com muito orgulho, toda a renda do livro será revertida para os protetores; para a Prefeitura de Votuporanga, ao Fundo Social de Solidariedade e será repassada a todos os protetores e todas as ONGs de Votuporanga. Então, só agradecer, ao Walyz pela grande parceria com o livro, só agradecer pelo apoio e pela homenagem. Muito obrigado.”