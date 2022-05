Carteiro embriagado é preso após quase atropelar policial e fazer zigue-zague na Washington Luís

Condutor jogou o carro em cima de um policial e tentou fugir da abordagem.

Um carteiro de 43 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20.mai), após quase atropelar um policial rodoviário e fazer manobras perigosas na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre Mirassol/SP e São José do Rio Preto/SP. Ele apresentava sinais de embriaguez ao volante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após informações de que um veículo GM/Monza estava realizando manobras perigosas na rodovia, no sentido Rio Preto, uma equipe fez sinal de parada ao motorista, em frente a base operacional da Polícia Rodoviária Estadual da SP-310.

Ao avistar a viatura, o condutor jogou o carro em cima de um policial e tentou fugir da abordagem. Entretanto, com apoio de outras viaturas, os policiais conseguiram abordar o veículo próximo da alça de acesso da Vila Toninho, no quilômetro 435.

De acordo com os policiais, o condutor se negou a descer do automóvel, sendo necessário uso de força. A polícia ainda disse que ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.

No IML (Instituto Médico Legal), exame constatou que o condutor estava embriagado. Em seguida, ao ser questionado novamente, ele confessou ter ingerido cerveja.