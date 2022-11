Carteiras da OAB são entregues a egressos do curso de Direito

Em cerimônia realizada na 66ª Subseção Votuporanga, dos 18 novos advogados, 17 se formaram na Unifev.

Egressos do curso de Direito da Unifev receberam suas carteiras para o exercício da profissão em uma sessão solene, realizada na 66ª Subseção Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na quinta-feira (27.out). Do total de 18 advogados, 17 são formados pela Instituição.