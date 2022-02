Cartazes espalham desinformação sobre vacina infantil em postes de Araçatuba; imunizante é único meio eficaz contra Covid, diz prefeitura

Também é possível ver nas fotografias que a pessoa que confeccionou os cartazes citou fontes não confiáveis para alegar que a imunização pode causar miocardite, pericardite, infarto, trombose, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Síndrome de Guillain-Barré.

Para o pediatra infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, os cartazes colados nos postes de energia elétrica de Araçatuba são absurdos.

“É um desserviço enorme para a população. A Covid-19 na pediatria não é desprezível. A doença já vitimou mais de 2,5 mil crianças e adolescentes”, disse.

“Não há motivo para não vacinar as crianças. É dar direito de proteção contra uma doença potencialmente grave. Mais grave do que praticamente todas as doenças do calendário infantil”, complementa.