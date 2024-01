Carros são esmagados por caminhões na BR-153 e criança morre 

Segundo a polícia, outros ocupantes dos veículos ficaram presos nas ferragens e foram socorridos para hospitais de José Bonifácio e São José do Rio Preto.

Dois carros foram esmagados por dois caminhões na altura do quilômetro 114 da BR-153, em José Bonifácio/SP, no fim da manhã desta terça-feira (30.jan).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia operava em sistema Pare e Siga. Seguindo as orientações de trânsito, um caminhão-tanque parou na pista, seguido por dois carros. Na sequência, um rodotrem bateu na traseira dos carros, que foram esmagados.

Em um dos veículos, de Ubarana/SP, havia dois ocupantes, de 38 e 42 anos. Eles foram socorridos e levados à Santa Casa de José Bonifácio, no entanto, segundo o hospital, ambos estão conscientes, apresentando somente dores abdominais, e foram transferidos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

No outro veículo, de Promissão/SP, estava um casal e um menino de 7 anos, que morreu no local. O casal ficou preso nas ferragens por uma hora e meia até ser resgatado. A mulher, de 44 anos, conduzia o carro e está intubada em estado grave com múltiplas fraturas. Já o homem, de 48, teve trauma torácico, mas segue estável e lúcido. Eles também foram transferidos para o Hospital de Base.

A pista foi bloqueada nos dois sentidos e o trânsito flui lentamente, na tarde desta terça-feira, no gramado às margens da rodovia, segundo a PRF.