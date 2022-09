Incidente ocorreu na Avenida Da Saudade, ao lado da Santa Casa; ninguém se feriu.

Um veículo Ford/Belina teve uma suposta pane elétrica e um princípio de incêndio na tarde desta quarta-feira (21.set), na Avenida Da Saudade, no bairro Santa Eliza, ao lado da Santa Casa de Votuporanga/SP, e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o apurado, a corporação controlou rapidamente as chamas e o veículo ficou parcialmente danificado. Ninguém se feriu. A origem do fogo ainda será averiguada.