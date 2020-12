URGENTE – Carro se incendeia na SP 320 no trevo de acesso para Valentim Gentil

Um veículo Ford Escort se incendiou no início da tarde deste sábado (5) na SP 320 – Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de acesso a Valentim Gentil.

O motorista que é de Votuporanga não se feriu. Ele disse ao Diário que viajava para Fernandópolis para buscar seu filho quando percebeu as chamas vindas do motor do carro. Ele parou no acostamento e ficou sem condições de controlar as chamas que consumiram o veiculo inteiro. O Corpo de Bombeiros realizou os rescaldos do incêndio e a Policia Rodoviária controlou o tráfego. Uma unidade de guincho do DER transportou o veiculo para um pátio em Votuporanga.