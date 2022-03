Carro sai de estrada, capota e motorista morre em Catanduva 

Acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira.

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (10.mar), em Catanduva/SP, deixou um homem morto na estrada que liga a cidade a Pindorama/SP. O carro da vítima seguia pela rodovia quando saiu da pista e caiu em um brejo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo que seguia atrás viu quando o carro saiu da estrada e capotou. Algumas pessoas teriam tentado socorrer o condutor, mas ele já estava sem vida.

Além dos bombeiros, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas não conseguiu reanimar a vítima. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

*Informações/g1