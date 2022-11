Carro sai da pista, cai de viaduto e motorista morre em Catanduva

Um homem, identificado como Edílson Ferreira de Oliveira, de 45 anos, morreu, após acidente grave no bairro Jardim Irradiação, em Catanduva/SP, no domingo (27.nov).

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, a vítima seguia pela SP-310, sentido Catanduva a São José do Rio Preto/SP, quando perdeu o controle da direção, o veículo andou pelo canteiro central e caiu de um viaduto.

O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Martinópolis. O motorista morreu no local. A polícia vai investigar as causas do acidente.