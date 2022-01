Carro pega fogo e bombeiros encontram pano com gasolina no veículo

Pano estava entre capô e motor do carro; vítima acredita que autor é o ex-noivo dela. Caso foi em São José do Rio Preto/SP.

O carro de uma mulher pegou fogo no Jardim Soraia, em São José do Rio Preto/SP, no último sábado (8). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acredita que o autor do crime é o ex-noivo dela.