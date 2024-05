Carro invade ótica ao se envolver em acidente de trânsito em Potirendaba 

Motorista bateu contra a parede do estabelecimento, após ter o carro atingido no cruzamento, por outro veículo que seguia pela Rua Tiradentes.

Um carro invadiu uma ótica ao se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Maestro Antônio Amato em Potirendaba/SP. O acidente ocorreu por volta das 17h de terça-feira (14.mai).

Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 31 anos, bateu contra a parede do estabelecimento, após ter o carro atingido, no cruzamento, por outro veículo que seguia pela Rua Tiradentes. A frente do carro foi parar dentro da loja que ficou destruída por conta da batida.

A motorista do outro automóvel disse à polícia que parou na sinalização de pare, mas, como não viu nenhum veículo no cruzamento, seguiu. Devido ao acidente, ela teve ferimentos na boca e na perna e precisou ser socorrida ao hospital de Potirendaba, onde foi medicada e liberada.

Já o outro motorista não teve ferimentos. No momento do acidente, a funcionária da ótica não se feriu. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1