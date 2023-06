Carro invade consultório após motorista confundir pedais em Rio Preto 

Acidente ocorreu na tarde de terça-feira, no bairro Parque Residencial Comendador Mançor Daud.

Um carro invadiu um consultório médico no bairro Parque Residencial Comendador Mançor Daud, em São José do Rio Preto/SP, na tarde da última terça-feira (20.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista contou à polícia que saía do estacionamento quando teve a visão prejudicada pela luz do sol. Ela também disse que tentou frear, mas confundiu os pedais e bateu na parede do estabelecimento.

Com o impacto da colisão, parte da parede caiu e atingiu três mulheres. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital que fica ao lado do consultório.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a Defesa Civil foi acionada e comunicou a engenharia para análise das condições do prédio atingido pelo veículo.