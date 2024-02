Carro furtado em São Bernardo do Campo é apreendido pela PRF em Rio Preto 

Suspeito alegou que comprou o carro por R$ 18 mil; apreensão aconteceu na quarta-feira (31).

Um homem de 37 anos é investigado por suspeita receptação de um veículo furtado em 2023. Ele foi abordado na última quarta-feira (31.jan), na Vila Sinibaldi, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitou da originalidade da placa de um GM/Prisma enquanto ele trafegava no entroncamento entre as rodovias BR-153 e Washington Luís (SP-310).

Na ação, os policiais acompanharam o motorista até a Rua Capitão José Maria. No momento da abordagem, os agentes confirmaram que o emplacamento era falso, além de o número do motor e do chassi constarem como adulterados.

Questionado, o suspeito apresentou o licenciamento do veículo e alegou que comprou o carro por R$ 18 mil, assumindo o financiamento, mas não soube informar o nome do vendedor, o valor restante para quitação e não mostrou documentos que comprovassem a compra.

O veículo que havia sido furtado em outubro de 2023, em São Bernardo do Campo/SP, foi apreendido e encaminhado ao pátio.

De acordo com o relato da vítima por meio da Delegacia Eletrônica, o proprietário do veículo havia levado o filho para ser vacinado e, quando retornava ao local onde havia estacionado o carro, notou que ele tinha sido furtado.

Segundo a PRF, o investigado ficou surpreso ao descobrir a origem do Prisma. Ele poderá responder pelo crime de receptação caso seja comprovado em inquérito sua má-fé ao adquirir um veículo por um preço abaixo do valor de mercado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do Diário da Região/Nathália Gomes