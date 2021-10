Carro e viatura da polícia caem em balsa durante perseguição em Araçatuba 

Segundo a Polícia Rodoviária, viatura era ocupada por dois integrantes da corporação, enquanto no carro estavam quatro suspeitos de um roubo em Valparaíso/SP; ninguém ficou ferido.

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e um carro caíram em uma balsa durante uma perseguição policial no estaleiro do porto do Rio Tietê, em Araçatuba/SP, na madrugada desta quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Rodoviária, a viatura era ocupada por dois integrantes da corporação, enquanto no outro carro estavam quatro suspeitos de um roubo registrado em Valparaíso/SP.

Durante a perseguição, os suspeitos tentaram fugir pelo porto, mas os dois veículos caíram na balsa. Ninguém ficou ferido.

Dois suspeitos foram detidos e os outros dois fugiram.

*Informações/g1