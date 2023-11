Carro é ‘engolido’ por cratera ao passar por avenida de Fernandópolis 

Vazamento de água em tubulações subterrâneas provocou a cratera no bairro Por do Sol; motorista não ficou ferida e equipe da Sabesp foi encaminhada ao local para fazer reparos.

Um carro foi “engolido” por uma cratera na Avenida Francisco Costa, em Fernandópolis/SP, na manhã desta quinta-feira (16.nov).

À reportagem, a motorista contou que o trecho estava coberto por água e havia um pequeno buraco no asfalto. Quando o veículo passou, o asfalto cedeu. A motorista não ficou ferida.

Segundo a Sabesp, um vazamento de água em tubulações subterrâneas provocou a cratera no bairro Por do Sol. Uma equipe foi encaminhada ao local para realizar os reparos necessários. A previsão é que o reparo seja concluído na tarde desta quinta-feira (16).

A Sabesp ainda disse que vai providenciar o ressarcimento das despesas ocasionadas: “Acreditamos que no decorrer do dia estaremos com ele [o reparo] finalizado e abastecimento normalizado para a população. Apesar do impacto, estamos com cerca de 100 imóveis sem água. Mas se eles tiverem reservatório interno, não sentirão”, explica André Cavalini, gerente da Sabesp de Fernandópolis.

*Com informações do g1