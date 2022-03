Carro é atingido por trem e duas pessoas ficam feridas 

Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (28), em Andradina/SP.

Um carro foi atingido por um trem em Andradina/SP, na tarde de segunda-feira (28.mar). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ocorre o acidente.

Nas imagens é possível ver quando o veículo, que estava na Rua Paes Leme, atravessa a linha férrea e é atingido pelo trem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam no carro foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. O trânsito foi interrompido por duas horas no local.

*Informações/g1