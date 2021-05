Carro capota na BR-153 e deixa duas pessoas feridas

Ocupantes do veículo sofreram lesões leves e foram levados para um hospital particular de São José do Rio Preto/SP.

Um carro capotou na Rodovia BR-153, próximo a Bady Bassitt/SP, na tarde desta sexta-feira (14). Segundo informações de Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois ocupantes do veículo sofreram apenas lesões leves.

O acidente aconteceu por volta das 13h40 no quilômetro 83 da rodovia federal. Ainda conforme a PRF, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e bateu na sarjeta, com a colisão o veículo capotou e só parou a 160 metros do local de impacto.

Os ocupantes do carro foram resgatados e socorridos em um hospital particular de São José do Rio Preto/SP.

*Com informações do portal Diário da Região