Carro capota e mulher morre após ser arremessada do veículo em rodovia de Olímpia 

Acidente foi na altura do quilômetro 137 da Rodovia Assis Chateaubriand.

Uma mulher de 48 anos morreu depois que o carro que ela dirigia capotou na altura do quilômetro 137 da Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia/SP, na noite de segunda-feira (23.mai).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sueli Aparecida Pereira Rocha trafegava sentido Olímpia a São José do Rio Preto/SP quando o veículo capotou e ela foi arremessada do veículo.

Sueli morreu no local do acidente. A pista não precisou ser interditada.