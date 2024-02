Carro capota e deixa três feridos na Rodovia Washington Luís 

Acidente ocorreu no trecho entre São José do Rio Preto/SP e Cedral/SP.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um acidente registrado na tarde deste domingo (18.fev), na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 16h30, um veículo BMW transitava no sentido Rio Preto – Cedral/SP quando bateu na traseira de um GM/Onix, no km 434+800.

Ainda segundo informações, com o impacto, o veículo atingido capotou. Um homem que ocupava o veículo atingido sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipe do Resgate para o Hospital de Base.

Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Austa. O acidente provocou interdição de uma das pistas e lentidão no trecho.

As causas da batida serão investigadas.

*Com informações do Diário da Região