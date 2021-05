Carro cai em córrego após motorista se distrair com celular em Catanduva

Motorista apresentou um ferimento leve na testa e foi encaminhado ao posto de saúde da cidade.

Um carro caiu no córrego Minguta, que passa pela Avenida Engenheiro José Machado, em Catanduva/SP, nesta quarta-feira (26).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo relatou que se distraiu com o celular, perdeu o controle do veículo e caiu no córrego, que deságua no rio São Domingos.

O motorista apresentou um ferimento leve na testa e foi encaminhado ao posto de saúde da cidade.

*Com informações do g1