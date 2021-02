Carro bate em pilastra e motorista fica ferido em Votuporanga

J.A.P.S., de 58 anos, foi socorrido até à UPA, em seguida atendido na Santa Casa, recebendo alta médica. Causa do acidente é investigada.

Um carro bateu em uma pilastra de concreto junto as obras de construção de uma ponte na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP, no final da tarde de quinta-feira (25), deixando o condutor de 58 anos ferido.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle de direção e atingiu violentamente a barreira de proteção das obras. Com a violência do impacto J.A.P.S., sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Ao Diário de Votuporanga, a Santa Casa de Votuporanga informou que J.A.P.S., foi encaminhado para o Hospital, onde passou por atendimento médico especializado e recebeu alta.

Causa do acidente ainda é investigada.