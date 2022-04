Carreta do Programa “Mulheres de Peito” realiza cerca de 450 exames de mamografia 

Parceria inédita em Votuporanga é preventiva e tem intuito de combater o câncer de mama.

Pela primeira vez em Votuporanga, a carreta do Programa “Mulheres de Peito”, em parceria com a Secretaria da Saúde, que ficou estacionada no Parque da Cultura durante 11 dias, realizou um total de 440 exames gratuitos de mamografias, uma média de 40 atendimentos diários.

A ação preventiva em prol do público feminino teve o intuito de combater o câncer de mama, através da realização gratuita dos exames oferecidos preferencialmente a mulheres de 50 a 69 anos. Outras faixas etárias, como por exemplo entre 35 e 49 e a partir dos 70 anos, com histórico familiar da doença, indícios de nódulos, suspeitas clínicas, fumantes, obesas, entre outros fatores de risco, também foram atendidas.

A responsável pelo departamento assistencial da Secretaria da Saúde, Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia, avalia o resultado final como um saldo positivo. “Toda ação preventiva para cuidar da saúde da população é muito bem-vinda e válida. O resultado final foi bem satisfatório porque, a procura das mulheres pelo serviço, mostra o quanto elas estão cada vez mais atentas e preocupadas com sua saúde e com o diagnóstico precoce, as possibilidades de cura são muito grandes”, conclui Karen.