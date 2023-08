Carreta do Hospital do Amor estaciona no Parque da Cultura

Atendimento gratuito ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. Na última semana a carreta ficou na praça São Bento.

Atenção, mulheres! O recado é importante e o quanto você levar a sério pode fazer a diferença entre a sua saúde e a doença, a vida e a morte. Não deixe para amanhã e aproveite agora a presença da carreta de exames preventivos ao Câncer de Mama e ao Câncer de Colo de Útero do Hospital de Amor de Barretos/SP, que está em Votuporanga/SP.

Nesta semana, a carreta ofereceu atendimento na praça São Bento. No entanto, como a equipe deve visitar pontos distintos da cidade, no período entre 18 e 29 de setembro, a partir desta segunda-feira (14.ago), a unidade liderada pela enfermeira Tayrine Agrelli dos Santos estará no Parque da Cultura, com atendimento das 8h às 21h.

“Estou fazendo o apelo para a população, para as mulheres, para que venham fazer a mamografia. É importante ressaltar a importância do diagnostico precoce, por exemplo, do câncer de mama, a gente consegue até 95% de chance de cura. Por outro lado, com o diagnostico tardio, esse índice cai para 50%. Por isso a importância de fazer os exames corretamente, monitorar a saúde.”

“Para a realização do exame é importante fazer o agendamento prévio, trazendo também os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS, as cópias”, detalhou Tayrine.

A iniciativa tem apoio da Câmara Municipal e ocorre em parceria com a Prefeitura e com o Hospital de Amor, e está disponível para realização de exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 e 69 anos e também exames de Papanicolau para quem tem de 25 a 64 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Saúde: (17) 3405-9787. Lembrando que todos os atendimentos precisam ser pré-agendados nas unidades de saúde.

A carreta do Hospital de Amor, esteve em Votuporanga nos anos de 2021 e 2022, quando foram realizados 3.494 exames preventivos, destes, 30 casos de câncer foram diagnosticados e encaminhados para tratamento.

Importância

A mamografia é uma espécie de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. O exame é capaz de detectar nódulos nos seios antes mesmo de eles serem palpáveis. Geralmente, para confirmar o diagnóstico, é preciso realizar uma biópsia, que identifica se o tumor é maligno ou benigno e outras características mais específicas.