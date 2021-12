Carreta do Hospital de Amor realiza cerca de 6 mil exames de Mamografia e Papanicolau em Votuporanga

Ação de prevenção ocorreu em vários bairros da cidade; atendimento segue o ano todo nos consultórios municipais.

Quase seis mil exames. Esse é o resultado da ação realizada pela Secretaria da Saúde de Votuporanga que, mais uma vez em parceria com a carreta do Hospital de Amor de Barretos, promoveu gratuitamente prestação de serviço de prevenção a mulheres com idade entre 25 e 69 anos, a depender do tipo de exame procurado pela paciente. Durante os meses de agosto, setembro e novembro, período em que a unidade móvel esteve estacionada na cidade, foram feitos 5.796 exames, sendo 2.996 de Papanicolau e 2.800 Mamografias.

Enquanto esteve no município, o atendimento prestado pela carreta em celebração à Campanha “Outubro Rosa”, teve como objetivo alertar a população feminina sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de mama e colo do útero. A responsável pelo departamento assistencial da Secretaria da Saúde, Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia, avalia o resultado final como um saldo muito satisfatório.

“O balanço é muito positivo, tivemos uma adesão muito satisfatória das mulheres do município, pois uma vez que a carreta esteve presente nos bairros da cidade, colaborou bastante na procura o que facilitou muito também ao acesso. Aquelas que por algum motivo não puderam ser atendidas pela unidade móvel, podem buscar o serviço nas unidades básicas de saúde portando documento pessoais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e até às 19h, naquelas onde há o Horário do Trabalhador.”

Prevenções

Assim como a prevenção a doenças femininas que têm um mês que celebra a importância da causa, outras doenças também possuem um momento preventivo, como combate ao câncer de próstata, à AIDS, campanhas de vacinação de um modo geral, entre outras, mas independente disso, é fundamental que as pessoas se atentem de um modo geral e busquem acompanhamento durante o ano todo e não apenas em períodos específicos porque quanto mais cedo diagnosticado o resultado positivo, maior a chance de tratamento e cura.