Carreta com 90 garrotes tomba na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente foi registrado no km 628 da via, no trecho de Santa Fé do Sul. Veículo seguia no sentido Aparecida do Taboado/MS, quando o motorista perdeu o controle e tombou a carreta.

Uma carreta carregada com 90 cabeças de garrotes tombou no km 628 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Fé do Sul/SP, nesta quinta-feira (29.fev).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista do veículo seguia no sentido Aparecida do Taboado/MS, quando perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem, e tombou a carreta.

O homem, de 43 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o trânsito fluiu pela faixa esquerda da pista. As equipes trabalharam no local para retirar os animais. Até as 18h, 41 garrotes haviam sido resgatados vivos.

*Com informações do g1