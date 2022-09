Carreata do deputado Carlão Pignatari visita Tanabi, Mirassolândia, Ipiguá, Onda Verde, Mirassol e Bálsamo

Ao todo, mais de 140 municípios do interior paulista receberão o presidente da Alesp.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari visitou, nesta quarta-feira (31), os municípios de Tanabi, Mirassolândia, Ipiguá, Onda Verde, Mirassol e Bálsamo, na região noroeste paulista. A carreata do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu o apoio dos eleitores, que puderam tomar conhecimento maior sobre o trabalho realizado pelo parlamentar a favor da população e dos municípios.

Em Tanabi, Carlão foi recebido pelo ex-prefeito Zé Francisco. Ele se encontrou com lideranças locais, vereadores e a população, e aproveitou para tirar fotos e gravar vídeos com apoiadores. Em seguida, o deputado foi até Mirassolândia, onde visitou a prefeita Célia e o vice-prefeito Aldo, além de vereadores e lideranças. Em Ipiguá, a carreata visitou o prefeito Efraim, vereadores e apoiadores, movimentando a cidade e a população.

Já em Onda Verde, Carlão Pignatari se encontrou com vereadores e lideranças, e na praça central tirou fotos e gravou vídeos. Em Mirassol, o presidente da Alesp fez uma carreata até o centro de eventos da Apae, onde fez o lançamento da sua campanha à reeleição junto com o candidato a deputado federal Marcelo Hercolin. O prefeito Edson Ermenegildo acompanhou ao lado de vários políticos e personalidades da cidade.

A agenda foi encerrada em Bálsamo, com um encontro entre lideranças e apoiadores. Participaram vereadores e a ex-prefeita Kátia. Ao todo, até o dia da eleição, em 2 de outubro, Carlão vai visitar mais de 140 municípios do interior paulista e apresentar todo o trabalho do seu mandato. Com seu apoio, mais de R$ 230 milhões em investimentos foram revertidos a municípios do noroeste paulista e de todo o interior.

“As eleições estão chegando e o nosso trabalho, de trazer investimentos e desenvolvimento para o interior do Estado de São Paulo, não pode parar. Nossas rodovias e vicinais estão sendo pavimentadas e recuperadas, nossos hospitais e unidades de saúde têm recebido recursos, assim como nossas escolas. As prefeituras também têm recebido dinheiro para infraestrutura e outros investimentos, e isso não pode parar. Por isso quero ser reeleito deputado, para fazer mais pelos paulistas do interior”, disse Carlão.