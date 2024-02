Carpini diz que São Paulo foi superior ao Guarani e confirma inscrição de James Rodríguez 

Técnico afirma que meia ficará com vaga de Luiz Gustavo, machucado: “Mais um para ajudar”

Em seu reencontro com o Guarani, clube em que atuou como atleta, auxiliar e treinador em início de carreira, Thiago Carpini não deixou o campo feliz após o empate por 1 a 1 do São Paulo com o Bugre. Na visão dele, o Tricolor criou mais chances e poderia ter saído com os três pontos.

“Hoje tivemos cruzamentos, 22 finalizações, posse de bola, o São Paulo foi melhor em tudo, mas não conseguimos o principal que era a vitória. Nos mostra direções para o decorrer da temporada, mas damos toda atenção ao Paulistão. Temos que brigar por tudo pela grandeza da instituição”, disse o treinador, que não vence há quatro partidas à frente da equipe.

Com 15 pontos, o São Paulo volta a campo na quarta-feira com chance de assumir a liderança do Grupo D. Se vencer a Inter de Limeira em Brasília/DF, em jogo atrasado, o São Paulo chega aos mesmos 18 pontos do líder Novorizontino, mas ficaria à frente pelo saldo de gols.

“É um momento em que as coisas estão oscilando de maneira negativa, mas não tem desespero. Vamos seguir a mesma linha de trabalho e nos preparar bem para fazer um grande jogo, que vai igualar as rodadas, e depois jogar as duas partidas finais. A gente trabalha com o que é palpável, o que passou, ficou para trás. É buscar os três pontos que já poderiam ter acontecido hoje e também contra o Red Bull, quando também merecíamos a vitória (empate por 2 a 2). Mas o futebol tem fatores que você não controla”, lamentou o treinador.

Carpini confirmou após o jogo que, com a lesão de Luiz Gustavo, o departamento de futebol do São Paulo entrará com um pedido de substituição do meio-campista da lista de inscritos da primeira fase. Assim, o colombiano James Rodríguez já deve ficar à disposição na quarta-feira.

“O contato foi ele quem teve comigo, posteriormente com o grupo e antes com a diretoria. Ele se desculpou por não ter ido a Belo Horizonte, foi nobre da parte dele, ele sabe que errou. Ele entendeu que temos um bom ambiente no São Paulo e que temos um ano promissor, talvez isso tenha despertado nele o desejo de permanecer. Ele se desculpou, é um cara de capacidade técnica indiscutível que perdeu um período de preparação, vamos avaliar em que estágio está, por mais que tenha feito uma semana de treinamentos muito boa”, elogiou Carpini.

“O Luiz teve essa lesão e o prazo de recuperação passa o período da competição. Amanhã devemos tomar as providências para fazer a troca do atleta. Espero que seja reforço para o São Paulo, temos processos aqui dentro e ele será mais um para nos ajudar. Existe uma hierarquia, acima de tudo a instituição, o ambiente, e ele entendeu isso, nunca criou problema, sempre cumprir suas obrigações, tem astral bom. Esperamos que nos ajude em algum momento da competição dentro de campo.”

Próximos compromissos

O São Paulo joga na quarta a partida adiada da quinta rodada contra a Inter de Limeira, em Brasília, às 21h30. Depois, faz o clássico com o Palmeiras às 20h de domingo, no Morumbis.

*Com informações do ge