Carnaval Votu Show terá praça de alimentação, feira de artesanato e programação diversificada

Artesãos locais irão comercializar produtos temáticos da festa e os food trucks oferecerão diversos tipos de comidas.

A Prefeitura de Votuporanga, além de promover os shows musicais do “Carnaval Votu Show 2024”, também está preparando um ambiente com praça de alimentação e Feira de Artesanato para que a população possa curtir a folia com muita comodidade e diferenciadas atrações.

Tanto a feira com produtos dos artesãos locais quanto os food trucks ficarão do lado externo do Parque da Cultura, mas dentro do espaço com fechamento metálico.

A feira estará localizada no mirante – mesmo lugar onde ficou montado o circo no Fliv do ano passado – e será coberta por tendas e os food trucks ficarão na parte onde tem grama – como é de costume já no Parque das Artes. A população poderá prestigiar e provar os mais diversos tipos de comidas, doces e salgados, além de bebidas como cervejas e chopp, mas a venda de bebida alcóolica será liberada apenas a maiores de 18 anos.

Os artesãos, aproveitando o clima carnavalesco, comercializarão e venderão produtos temáticos como laços, máscaras, entre outros acessórios para quem desejar se caracterizar e aprimorar sua fantasia. Haverá também produção de tranças em cabelos.

Carnaval Votu Show 2024

Durante os quatro dias de carnaval, a população poderá curtir a festa que terá shows com nomes da música nacional e artistas locais, além de festas temáticas e concurso de fantasias. Os shows noturnos ocorrerão a partir das 21h e as matinês, no domingo e terça-feira, terão início a partir das 17h.

Confira dias e horários no site da Prefeitura de Votuporanga através do link:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/14570/carnaval-votu-show-2024-prefeitura-divulga-shows-da-segunda-edicao-da-festa-e-eleicao-da-corte-carnavalesca/

Os horários podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme produção artística de cada show ou condições climáticas.