Carnaval Votu Show tem programação divulgada 

Evento ocorrerá gratuitamente no Parque da Cultura de 18 a 21 de fevereiro e contará também com Feira de Artesanato; entrada será exclusiva pela Avenida Angelo Bimbato.

A apenas três dias da abertura oficial do “Carnaval Votu Show 2023”, que ocorrerá gratuitamente no Parque da Cultura de 18 a 21 de fevereiro, a Prefeitura de Votuporanga segue realizando os preparativos finais no local e divulga a programação diária da festa. O espaço será fechado e a entrada deverá ser feita exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, onde estarão concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias e a entrada de menores de 18 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

A infraestrutura montada oferecerá ao público presente segurança e acessibilidade, por meio de rampas de acesso e banheiros químicos adaptados, gradis cercando o lago e fechamento metálico no entorno da área externa do parque, além de decoração temática no espaço todo, como pintura no chão e palco decorado.

Como anunciado desde o início, o evento irá contar com shows de artistas do cenário nacional e também com “pratas da casa”. Ao todo serão dez apresentações para animar os quatro dias com as seguintes atrações: Banda Batuque do Bem, Banda Capitão Mustache, Banda Genius, Darcio Henrique, DJ John, DJ Ju Balbi, Homem de Lata, Jana Lima, Markinho Sema e Nossa Teoria.

O show de abertura do carnaval no sábado (18) será a partir das 21h com a Banda Batuque do Bem; logo em seguida, quem sobe no palco é a cantora Jana Lima, às 23h; e a última apresentação deste dia será com a DJ Ju Balbi, a partir de 1h. No intervalo entre as atrações haverá desfile de bloquinhos carnavalescos.

No domingo (19), haverá a primeira matinê da programação a partir das 17h com o cantor Markinho Sema, além do anúncio dos vencedores da Melhor Fantasia Infantil. Às 19h, a animação ficará por conta do grupo Homem de Lata; a tradicional Banda Genius entra em cena a partir das 21h; e encerrando os shows deste dia, o grupo Nossa Teoria se apresentará à 0h.

Abrindo os shows da segunda-feira (20), tem o som da Banda Genius às 21h; logo após, às 23h, é a vez da Banda Capitão Mustache se apresentar; e o DJ John comanda a diversão a partir de 1h. No intervalo, entre as atrações haverá desfile de bloquinhos carnavalescos.

No último dia do “Carnaval Votu Show 2023” os foliões poderão curtir mais uma matinê a partir das 17h, sob o comando da Banda Genius e também conhecer três novos vencedores da Melhor Fantasia Infantil. Às 19h, o cantor Darcio Henrique sobe ao palco para encerrar a festa; haverá também o resultado do concurso de Melhor Bloco Carnavalesco.

Os horários das apresentações podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme produção artística de cada show.

Feira de artesanato

Durante os quatro dias do carnaval, haverá Feira de Artesanato no primeiro piso do Centro de Cultura e Turismo em horários diferentes. No sábado (18) e segunda-feira (20), a participação dos artesãos será das 21h até às 23h; no domingo (19) e terça-feira (21), a feira ocorrerá a partir das 17h e encerrará às 23h.

A entrada será a mesma que dá acesso à festa popular da Prefeitura, exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato e mediante revista obrigatória pela equipe de segurança.

As demais dependências da Secretaria da Cultura e Turismo não funcionarão durante o período carnavalesco, retornando ao funcionamento na quarta-feira (22), a partir das 13h.