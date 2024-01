“Carnaval Votu Show 2024” trará novidade este ano com festa temática

Foliões poderão curtir um tema diferente a cada noite de folia; serão quatro no total.

Uma novidade que o “Carnaval Votu Show 2024” trará este ano para o público curtir ainda mais a festa, serão as noites temáticas. Além da folia, o evento também impacta positivamente no desenvolvimento econômico da cidade, devido à procura por adereços e artigos carnavalescos em lojas especializadas.

A cada apresentação no Parque da Cultura, os foliões poderão curtir quatro temas, um diferente a cada noite de folia. Na abertura, sábado, dia 10 de fevereiro, o primeiro tema será Tropical; a matinê do domingo traz a festa Brasilidade; segunda-feira terá passe livre para ser o que quiser com o tema Seja Você Mesmo; e finalizando, o domingo vai ser bem colorido com a Festa das Cores.

Temas

Tropical: roupas floridas ou estampas tropicais

Brasilidade: abordará o universo tupiniquim através de fantasias que remetam algo exclusivamente brasileiro

Seja Você Mesmo: a ideia é ser livre e ir como se sentir à vontade

Festa das Cores: usar roupas e calçados de cores vibrantes ou neon

Shows

Além das festas temáticas, vários shows também animarão o público. Acesse o site da Prefeitura e confira a grade completa das atrações: https://www.votuporanga.sp. gov.br/portal/noticias/0/3/ 14570/carnaval-votu-show-2024- prefeitura-divulga-shows-da- segunda-edicao-da-festa-e- eleicao-da-corte-carnavalesca/