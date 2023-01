“Carnaval Votu Show 2023”: Prefeitura promoverá festa popular 

Evento será gratuito no Parque da Cultura; quatro dias com shows de nomes da música nacional e artistas locais.

Conforme adiantado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), Votuporanga terá carnaval popular este ano, com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo, de Políticas Culturais e também da Câmara Municipal. A festa “Carnaval Votu Show 2023” ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro com nomes da música nacional e artistas locais.

Com o slogan ‘Votuporanga, a terra da folia’, o evento será promovido de forma popular pela Prefeitura com a presença clássica do famoso Rei Momo e da Rainha do Carnaval, concursos para escolha do casal da corte, as melhores fantasias e desfile de bloquinhos. Haverá também uma praça de alimentação com os food trucks e feira de artesanato com produtos temáticos.

Seba disse que o evento será pensado num formato seguro que vai agradar a todos para curtir em família. “Vamos produzir uma festa popular com muitos shows de artistas locais e grandes nomes do cenário musical. Teremos também os bloquinhos, o famoso casal Rei Momo e a Rainha do Carnaval, matinês para as crianças, ou seja, é um momento de lazer para curtir com a família toda e relembrar que Votuporanga continua sendo a terra da folia”.

Em coletiva de imprensa, em breve, deve ser divulgada a grade de shows.