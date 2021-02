Carnaval não será ponto facultativo em Votuporanga neste ano

Objetivo é evitar maiores aglomerações diante do aumento no número de casos de coronavírus.

A Prefeitura de Votuporanga, seguindo a recomendação do governo estadual e se alinhando à decisão de outros estados e cidades do País, decidiu suspender o ponto facultativo de carnaval em 2021. O objetivo é evitar maiores aglomerações diante do aumento no número de casos de coronavírus.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (03). Apesar de comumente chamado de feriado, o carnaval é ponto facultativo – e, portanto, estados e municípios têm a prerrogativa de suspendê-lo ou alterá-lo. Na sexta-feira, o Governo Estadual anunciou o cancelamento dos Pontos Facultativos nas repartições públicas estaduais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.