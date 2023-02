Carnaval: confira o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Serviços públicos terão horários de funcionamento alterados até quarta-feira (22).

Durante o período de carnaval, alguns serviços públicos de Votuporanga/SP terão os horários de funcionamento alterados. Confira abaixo o que abre e o que fecha entre os dias 18 e 22 de fevereiro.

O expediente nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração Direta e Indireta ficará suspenso de 18 a 21 de fevereiro. Na quarta-feira (22), o expediente iniciará às 13h. No Paço Municipal, a Central de Atendimento atenderá das 13h às 15h. O horário especial de funcionamento foi determinado pelo Decreto nº 15.407, de 20 de janeiro de 2023.

Vale ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Câmara Municipal

O Poder Legislativo também teve seu funcionamento afetado pelo carnaval, exatamente porque as sessões ordinárias são realizadas as segundas-feiras; por isso, na próxima semana, a sessão está marcada para às 18h, na quarta-feira (22), no Plenário Dr. Octavio Viscardi.

Em pauta, ao menos cinco projetos, dentre eles a votação de um crédito adicional suplementar, de autoria do Executivo, no valor de R$ 4.175.000,00.

Parque da Cultura

Durante os quatro dias do carnaval, haverá Feira de Artesanato no primeiro piso do Centro de Cultura e Turismo em horários diferentes. Neste sábado e segunda-feira, a participação dos artesãos será das 21h até às 23h; no domingo e terça-feira, a feira ocorrerá a partir das 17h e encerrará às 23h.

A entrada será a mesma que dá acesso ao Carnaval Votu Show da Prefeitura, exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato e mediante revista obrigatória pela equipe de segurança.

As demais dependências da Secretaria da Cultura e Turismo terão o expediente suspenso, retornando ao funcionamento na quarta-feira, a partir das 13h.

Serviços da Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias (sábado, domingo, segunda e terça-feira), das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará nos quatro dias e reabrirá na quarta-feira, às 13h.

A coleta de lixo comum segue normalmente no sábado, segunda e terça, sendo suspensa apenas no domingo. A coleta seletiva será interrompida no sábado e domingo e retomada normalmente a partir de segunda-feira. A varrição de ruas será realizada neste sábado e na segunda, com suspensão apenas no domingo e na terça-feira.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, todos os dias, das 7h às 19h.

Comércio

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) informou a programação especial de atendimento das lojas no final de semana do carnaval: neste sábado, comércio aberto até às 13h; segunda, das 13h às 18h; terça, ponto facultativo; e na quarta de cinzas, atendimento das 13h às 18h.

O mesmo não vale para os supermercados, como por exemplo o Santa Cruz Supermercados que na terça-feira estará atendendo na loja da Rua Itacolomi, das 7h às 20h, e da Rua Amazonas, das 7h às 21h.

Bancos

Os bancos não vão funcionar na segunda e terça-feira de Carnaval. Na quarta, abrem às 12h, e fecham no horário normal. A Febraban diz que os bancos devem abrir antes das 12h nos locais em que as agências fecham antes das 15h. É necessário garantir o funcionamento dos bancos em pelo menos três horas.

Os aplicativos e internet banking das instituições continuam funcionando normalmente. As contas de consumo, como água e energia, e carnês com vencimento no período poderão ser pagos no dia útil seguinte sem cobrança de multa.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na segunda e na terça. O atendimento volta normalmente a partir das 14h de quarta-feira. O INSS diz que haverá serviço pelo número 135 com atendimento humano até as 18h. O atendimento eletrônico funciona 24h por dia.

O Meu INSS funciona normalmente, assim como o aplicativo do celular (disponível para iOS e Android). Pela internet ou pelo app, dá para pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

Lotéricas

As casas lotéricas têm autonomia para decidir se abrem ou fecham durante o feriado, de acordo com a Caixa.