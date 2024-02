Carnaval: confira o que abre e o que fecha em Votuporanga  

Serviços públicos terão horários de funcionamento alterados até quarta-feira (14).

Durante o período de carnaval, alguns serviços públicos de Votuporanga/SP terão os horários de funcionamento alterados. Confira abaixo o que abre e o que fecha entre os dias 12 e 13 de fevereiro.

Em virtude do ponto facultativo não haverá expediente nas repartições públicas municipais, as atividades retornam no dia 14 (Quarta-Feira de Cinzas), às 13h. No Paço Municipal, a Central de Atendimento atenderá ao público, na quarta-feira, das 13h às 15h. É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Serviços da Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fecha no sábado, domingo, segunda e terça e reabre na quarta-feira, a partir das 13h.

No sábado, a coleta de lixo regular será normal no sábado; no domingo não haverá prestação do serviço; na segunda, terça e quarta funcionará normalmente. A coleta seletiva não ocorrerá no sábado e domingo; segunda, terça e quarta será realizada normalmente. A varrição de ruas será realizada normalmente no sábado; no domingo não haverá expediente; retomada na segunda-feira, com suspensão na terça-feira; e na quarta-feira será realizada normalmente. As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

Comércio

O comércio de Votuporanga vai trabalhar em horário especial neste sábado de carnaval já que, tradicionalmente, é o segundo do mês, por isso, lojas abertas das 9h às 18h. Já para terça-feira (13), as lojas do comércio em geral não estarão abertas, exceto os supermercados que atendem em horário especial, como por exemplo: Santa Cruz Supermercados (das 7h às 20h).

Parque da Cultura

O Parque da Cultura será o palco do grande “Carnaval Votu Show 2024”, então, toda a área externa está preparada para receber as famílias com muita diversão e segurança durante os quatro dias (10 a 13). A área interna do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” também atenderá com horários especiais e com inúmeras atividades como oficinas, exposições fotográficas e atrações carnavalescas, abrindo ao público neste sábado, das 21h às 23h; no domingo, das 17h às 23h; segunda-feira, das 21h às 23h; terça-feira, das 17h às 22h. Na quarta, quinta e sexta-feira, após o carnaval, o espaço ficará fechado para manutenções, retomando as atividades a partir de sábado (17), das 15h às 20h, com mais uma edição do tradicional Parque das Artes.