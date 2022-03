Cármen Lúcia autoriza abertura de inquérito para investigar ministro Milton Ribeiro

A ministra escreveu também que tratam-se de “fatos gravíssimos e agressivos à cidadania e à integridade das instituições republicanas”.

“A gravidade do quadro descrito é inconteste e não poderia deixar de ser objeto de investigação imediata, aprofundada e elucidativa sobre os fatos e suas consequências, incluídas as penais”, afirmou a ministra do Supremo no documento.